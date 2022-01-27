صاروخ تائه في طريقه للاصطدام بالقمر..

أفاد علماء الفلك، أن صاروخا أطلقته شركة “سبيس إكس” وخرج عن السيطرة، وظل يدور في الفضاء بشكل عشوائي طيلة أعوام.

وكانت الشركة قد أطلقت الصاروخ “فالكون 9” بوستر في عام 2015، ولكن بعد انتهاء مهمته لم يكن لديه وقود كافٍ للعودة إلى الأرض وبدلا من ذلك ظل يسبح في الفضاء.

وتمكن الصاروخ بالفعل من إنجاز المهمة المطلوبة، عبر إطلاق مرصد الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إلى نقطة التوازن بين مجالي جاذبية الأرض والقمر، حسب “سكاي نيوز”.

وأكد العلماء أن الصاروخ تعطل ولم يعد فيه ما يكفي من الوقود حتى يعود إلى إلى الأرض، ولم يستطيع الخروج من جاذبية الأرض والقمر ما جعله يهيم في الفضاء.

وأشاروا إلى أن وزن الصاروخ يبلغ 4 أطنان مترية مما يعرف بالنفايات الفضاء، مؤكدين أنه في الطريق خلال أسابيع سيصطدم بالقمر بسرعة 2.58 كيلومتر في الثانية.

وكالات