المهدية: نسبة العينات الايجابية للإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 40 بالمائة

بلغت النسبة اليومية للعينات الإيجابية للإصابات بفيروس كورونا، اليوم السبت، 41 بالمائة بعد تسجيل 390 إصابة جديدة وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ945 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 131 بالمهدية و129 بقصور الساف و41 بملولش و26 بالشابة و17 بهبيرة و16 بشربان إلى جانب 11 إصابة بالجم و4 ببومرداس وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وأظهرت نفس النتائج وفاة مصابين اثنين (الدائرة الصحية بالمهدية ودائرة السواسي) مقابل تماثل 162 مصاب للشفاء التام.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 31 ألفا و660 إصابة من بينها 26 ألفا و416 حالة شفاء و813 حالة وفاة و4431 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 195 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 53 انتفعوا بالجرعة الأولى و112 بالجرعة الثانية و30 بالجرعة الثالثة.

وبلغ العدد الجملي للمنتفعين بجرعة واحدة 233 ألفا و87 فرد أي ما يمثل 97ر52 بالمائة من إجمالي سكان ولاية المهدية.

وعادل إجمالي المواطنين الملقحين بصفة كاملة 201 ألف و467 مواطن وهو ما يمثل 78ر45 بالمائة من سكان الجهة.

وعاودت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بلوغ أقصاها (100 بالمائة) فيما يرقد 40 مصاب بمختلف مستشفيات الجهة.