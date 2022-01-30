المهدية / كورونا: تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 151 مصاب

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ577 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 151 مصاب.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 49 بملولش و39 بالشابة و37 بقصور الساف و26 بالمهدية و12 بأولاد الشامخ و8 بشربان و7 بالسواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 31 ألفا و838 إصابة من بينها 26 ألفا و567 حالة شفاء و813 حالة وفاة و4458 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وبلغ عدد المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 233 ألفا و113 مواطنا (98ر52 بالمائة من إجمالي سكان الجهة)، فيما عادل مجموع الملقحين بصفة كاملة 201 ألف و531 فرد (80ر45 بالمائة من مجموع السكان).

وتتواصل نسبة اشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر عند مستوى 100 بالمائة وناهز مجموع المصابين المقيمين بمختلف مستشفيات الجهة 40 مصاب بالفيروس التايجي.