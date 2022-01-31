عاجل: بداية من الليلة..الزيادة في أسعار المحروقات..

اعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من غرة فيفري 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.155 مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليم اللتر)

الغازوال بدون كبريت: 1.860 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)

الغازوال العادي: 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر)

ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة.

وقد بلغ السعر العالمي للنفط الخام مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مع العلم وأن كل زيادة بـ دولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار في السنة.

ويشار إلى أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.