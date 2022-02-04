كاس اسبانيا:ريال مدريد يودع المسابقة



هز البديل أليكس بيرينغر الشباك في الدقيقة 89 ليمنح أتليتيك بيلباو الفوز 1-صفر على ريال مدريد وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم مساء امس الخميس.

وانتصر بيلباو، الذي أخرج برشلونة من الدور السابق، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام ريال مدريد بجميع المسابقات على مدار الشهرين الماضيين.

وسيطر بيلباو على المباراة وضغط على ريال مدريد إلى أن اقتنص الفوز بتسديدة رائعة من بيرينغر في الزاوية اليمنى.

وانضم بيلباو إلى بلنسية ورايو فايكانو وريال بيتيس في الدور نصف النهائي المقام بنظام ذهاب وإياب وتقام قرعته اليوم الجمعة.

وعانى ريال مدريد في غياب كريم بنزيمة الذي ما زال يتعافى من إصابة في القدم فيما قدم فينيسيوس جونيور أداء متواضعا.

وبدا اللاعب البالغ عمره 21 عاما متأثرا بمشاركته مع البرازيل في تصفيات كأس العالم.

واشار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تصريح اعلامي عقب المباراة “كنا نسيطر على المباراة وكان يمكن أن تتاح لنا فرصة حسمها في الوقت الإضافي لكن بيلباو أحرز هدفا متأخرا واستحق الفوز”.