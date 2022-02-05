وزارة الصحة:تسجيل 20 حالة وفاة و اكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ يوم أمس الجمعة، تسجيل 20 حالة وفاة مصرح بها أوليا و 5511 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والاصابات منذ ظهور فيروس كورونا بالبلاد ربيع سنة 2020 على التوالي الى 26 الف و612 وفاة و أكثر من 940 الف إصابة بالفيروس التاجي.

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت أمس 35 فاصل 69 بالمائة عقب انجاز 15 الف و 443 تحليلا بذات التاريخ.

وسجل امس تعافي 7080 شخصا ليرتقي بذلك عدد المتعافين الاجمالي الى 828 الف و 324 متعافيا

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1383 حالة و 252 حالة مقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و 49 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.