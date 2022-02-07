كأس إفريقيا للأمم 2021 : السنغاليون يقيمون الافراج بعد التتويج التاريخي والرئيس يعلن الاثنين عطلة مدفوعة الاجر



امتلأت شوارع السنغال بأجواء الفرحة صباح يوم الاثنين بعد التتويج التاريخي الذي حققه منتخب “اسود التيرلنغا” اثر الفوز في نهائي كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم (المؤجلة الى 2022) بالكاميرون على حساب منتخب بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0).

وسيتمكن الشعب السنغالي من الاستمتاع بعطلة اليوم الاثنين التي أقرها الرئيس ماكي سال للاحتفال بهذا الإنجاز الذي حققه البلد الواقع في غرب إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وبمجرد أن سجل النجم ساديو ماني الركلة الترجيحية الاخيرة نزل آلاف من المواطنين السينغاليين إلى شوارع العاصمة داكار ومختلف المدن للاحتفال بتتويج أسود التيرانغا” مرددين الهتافات ومطلقين الألعاب النارية رافعين الأعلام الوطنية.

واحتفى الرئيس السنغالي الذي كان في أديس أبابا وقت المباراة حيث شارك في قمة الاتحاد الإفريقي بفوز منتخب بلاده وكتب عبر حسابه على “تويتر” “أبطال إفريقيا! يا لها من مباراة! ويا له من فريق!”.

وأضاف “لقد فعلتموها!. فخور بكم جدا وأهنئ أبطالنا”.

وبمناسبة هذا الانتصار التاريخي، أعلن الرئيس ماكي سال الذي ألغى زيارة رسمية كان سيقوم بها لجزر القمر من أجل العودة إلى بلاده لاستقبال المنتخب أن اليوم الاثنين هو “عطلة رسمية” كي يحتفل الشعب بهذا التتويج الذي طال انتظاره.