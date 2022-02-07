السعوديّة تعلن عن اجراءات جديدة بخصوص العمرة أو زيارة المملكة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن الإجراءات الجديدة وضوابط القادمين إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة.

وأوضحت الوزراة، في بيان لها، تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19” ومتحوراته.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة – بغض النظر عن حالة تحصينهم – إحضار شهادة سلبية لفحص pcr معتمدة، أو فحص للمستندات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

ونوهت وزارة الحج والعمرة، بأنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءاً من صباح يوم الأربعاء 9 فيفري 2022.