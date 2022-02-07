تفاصيل الاطاحة بشاب أجنبي بصدد ترويج المخدّرات بالحمامات #خبر_ عاجل

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ياسمين حمامات من إلقاء القبض على شخص بحوزته أقراص من مخدر اكستازي وقطع زطلة وورق شفاف للف السجائر يدويا، وأكد أنه قام باقتنائها من أجنبي من بلد شقيق، حسب مكتب الإعلام والاتصال بالأمن الوطني.

وبعد التحريات الميدانية من قبل الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ياسمين حمامات، تم القبض عليه داخل نزل، وحجز أكثر من 8 صفائح من مادة القنب الهندي.

وأشار خلال الأبحاث إلى أنه دخل التراب التونسي عبر المسالك الجبلية ثم تنقل إلى مدينة الحمامات ، لافتا إلى أن المخدرات التي بحوزته قام بجلبها من بلاده. وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية.