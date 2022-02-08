توزر-كوفيد19: تسجيل استقرار في الوضع الوبائي ورصد 89 إصابة جديدة



تعرف ولاية توزر خلال هذه الفترة استقرارا في الوضع الوبائي المرتبط بجائحة “كورونا” من خلال عدم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية الجديدة على أمل أن تسجل انخفاضا في قادم الأيام، وفق الإدارة الجهوية للصحة.

ويشير التحيين اليومي للوضع الوبائي في الجهة الصادر عن ذات الإدارة الى تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة 244 نتيجة تحليل أي بنسبة إيجابية قدرها 36 بالمائة وذلك بتاريخ 7 فيفري الجاري.

وتوزّعت الإصابات الجديدة الى 38 بتوزر، و12 بنفطة، و14 بدقاش، و13 إصابة في تمغزة، و10 في حزوة، واصابتين فقط في حامة الجريد، وتسجل الجهة كذلك ارتفاعا في حالات الشفاء بلغت 2593 وانخفاضا في عدد الحالات النشيطة البالغة حاليا 310 حالات.

ويقيم حاليا 9 مصابين في المستشفيات جميعهم في أقسام الكوفيد يخضعون الى الاوكسيجين وحالتهم مستقرة.