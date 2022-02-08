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بن عروس: توزيع 130 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم

2022/02/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المدير الجهوي للتجارة بولاية بن عروس، الصادق للاّهم، اليوم الثلاثاء، انه تم ضخ 130 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم، تم توزيعها على محلات البيع بالتفصيل، وذلك في مختلف أرجاء الولاية.

وأضاف للاّهم، في تصريح لـ”وات” أن عملية توزيع هذه الكميات انطلقت بداية من 4 فيفري المنقضي وتتواصل خلال الأيام القادمة، في إطار حصة الجهة من الكميات المستوردة التي تم الإعلان عنها في السابق من قبل وزارة التجارة، مشيرا الى ان الكميات الموزّعة ستصل إلى قرابة الـ 300 ألف لتر خلال هذه الفترة.

وتم خلال نهاية الأسبوع المنقضي، ضخ حوالي 6 آلاف طن من هذه المادة لوحدات التعليب بالجهة، أين تم الشروع في عمليات تحويلها وتوزيعها إلى تجار الجملة ومنها إلى محلات بيع المواد الغذائية.

وتجري عملية التزوّد والتزويد والتوزيع، وفق نفس المصدر، في ظلّ متابعة يومية من قبل أعوان المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع السلطتين الجهوية والمحلية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وفي الأحياء الشعبية والمناطق الريفية النائية.

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