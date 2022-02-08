نقابة القضاة تؤكد تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وتشدد على ضرورة عدم خضوعها للسلطة التنفيذية

أكدت نقابة القضاة التونسيين تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مشددة في الآن نفسه، على “ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها الهيكلة كمكسب للقضاء التونسي”.

وأشارت النقابة في بيان لها إثر لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، هيئتها الإدارية مع وزيرة العدل، إلى أهمية وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بمهامه والصلاحيات الموكولة إليه، “بمعزل عن كل تدخل سياسي”، داعية في هذا الجانب الى ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية لاختيار القضاة لممثليهم في المجلس دون تقيد بالرتب مع ضرورة التقليص أيضا في المدة النيابة لأعضاء المجلس لاعتبار الانتخابات آلية من آليات الرقابة.

وأكدت النقابة أيضا ضرورة مراجعة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لكونه الضامن لحسن سير القضاء، وذلك بتمكينه من صلاحيات فعلية تضمن استقلالية القضاة واستقلال القضاء وتخول له القيام بالإصلاحات الضرورية، سواء في ما يتعلق بالمحاكم أو باقتراح القوانين المتعلقة بالشأن القضائي.

من جهة أخرى، دعت النقابة إلى مراجعة القانون المنظم للتفقدية بوزارة العدل، والتشاور في خصوصه معها كهيكل ممثل للقضاة، وذلك صمانا لمبدأ المحاسبة، من جهة، ولاحترام مبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة، من جهة أخرى، مؤكدة أن “المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية من أي جهة كانت، حفظا لهيئة القضاء وهيئة الدولة”.

كما أكدت أن إصلاح المنظومة القضائية رؤية متكاملة ولا تتلخص في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يتوجب تكريس كافة الضمانات القانونية واللوجستية لعمل القضاة، كمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي.

وشددت نقابة القضاء على تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية التي لا يمكن أن تخضع لسلطة الإشراف، مؤكدة في الآن نفسه، وجوب التعجيل بتحديد آجال لاتخاذ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة قضائية صرفة، للقرارات المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي للقضاة.

يشار إلى أن بيان نقابة القضاة لم يتضمن أي إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الأحد عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إياه في عداد الماضي.

يذكر ان جمعية القضاة التونسيين قد أكدت رفضها إعلان رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعت الهياكل القضائية بمختلف أصنافها إلى تعليق العمل بالمحاكم غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، احتجاجا علي ما اعتبرته انتهاكا للسلطة القضائية.