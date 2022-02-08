منوبة :تراجع تصاريح الاستثمار الصناعي،مقابل تطور حجم الاستثمار في قطاع الخدمات سنة 2021

سجلت الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمنوبة ، خلال كامل سنة 2021 المنقضية, 84 تصريح استثمار بالجهة تقدر قيمتها الجملية بـ 422 الفا و108 دبنار .

وينتظر ان تسهم في توفير 1453 موطن شغل، حسب التقريرالسنوي للادارة الجهوية للنهوض بالصناعة .

وقد سجلت تصاريح الاستثمار تراجعا مقارنة بإحصائيات سنة 2020 التي بلغت 113 تصريح استثمار بالجهة تفوق قيمتها الجملية بـ 647 الف دينار.

كما شهد حجم الاستثمار في تصاريح الاستثمار في قطاع الخدمات ،تطورا مقارنة بسنة 2020 ببلوغه 25 الفا و 351 دينارا موزعة على 163 تصريحا ينتظر ان ت بتوفرها 621 موطن شغل .

هذا ولم يدخل بالجهة طورالانتاج في 2020 ، سوى 27 مشروعا فقط، بحجم استثمار فاق مليونا و403 الف دينار، وفرت 90 موطن شغل .

كما واجهت ثمانية مشاريع صناعية موزعة بين دوار هيشر وطبربة ومنوبة والجديدة،اشكاليات مالية، فضلا على مشكل الحصول على ترخيص ، ونقص اليد العاملة .

ويشهد القطاع عديد الاشكاليات المتعلقة اساسا بعدم تمتع الجهة بامتيازات خصوصية في إطار قانون الاستثمار، وطول الإجراءات المتعلقة بدرس الملفات للتمويل من قبل البنوك، اضافة الى تردد البنوك في تمويل المشاريع و طول الإجراءات الإدارية وفق نفس التقرير.

كما تشكو الجهة عديد المشاكل العقارية المتعلقة بترسيم العقارات وتشتت الملكية ، وطول الإجراءات المتعلقة بتغيير صبغة الأرض، ،مع بعض إشكاليات صيانة و تهيئة المناطق الصناعية

واشار التقرير ايضا الى عدم توفر اليد العاملة التي تتماشى مع متطلبات المحيط الاقتصادي وحاجة المؤسسات الصناعية ،وغياب انفتاح الجامعة على المؤسسة الاقتصادية .

واقترحت وكالة النهوض بالصناعة في الغرض،ضرورة العمل على وضع خطة جهوية لتثمين الصناعات الغذائية وذلك باعتماد منظومة متكاملة ومتناسقة تنطلق من الإنتاج إلى التجميع إلى النقل إلى التحويل والتوزيع على غرار منظومة الألبان ومنظومة اللحوم و منظومة الحبوب و المواد الإنشائية ومنظومة الزراعات الصناعية.

ودعت الى ضرورة العمل على بعث بنك جهوي لتمويل المشاريع التي تتماشى مع خصوصية الجهة

،و ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وذلك بإعادة هيكلة مراكز التكوين وبعث اختصاصات جديدة.

وذلك ا مع توفير محلات صناعية تتماشى مع رغبات المستثمرين و بعث و تهيئة المناطق الصناعية وإحداث نظام معلوماتي لتبادل المعطيات و المعلومات بين مختلف هياكل دعم الاستثمار .

يذكر ان عدد المؤسسات الصناعية الناشطة بالجهة يبلغ 166 توفر اكثر من 17 الف موطن شغل 81 مؤسسة منها منتصبة بالمنطقة الصناعية بدوار هيشر ،و22 بالمرناقية و18 مؤسسة بمنوبة، و16 مؤسسة بوادي الليل.

و تشمل الجهة تسعة مناطق صناعية ، اكبرها مساحة “نيوبارك الفجة” بالمرناقية الممتدة على 116 هكتارا، ووقع برمجة منطقتين بطبربة على مساحة 83 هكتارا، وسيدي عاشور ببرج العامري على مساحة 20 هكتارا.