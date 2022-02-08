وزير الصحة يؤكد ضرورة تكثيف عمليات التلقيح ضد كورونا

أكد وزير الصحة علي المرابط على ضرورة تكثيف عمليات التلقيح مع إحكام تطبيق البروتوكولات الصحية لمجابهة الموجة الحالية لجائحة كوفيد-19، وذلك خلال إشرافه، صباح اليوم الثلاثاء، على الإجتماع الدّوري لمتابعة تطوّرات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد-19.

وقد خصّص الاجتماع لاستعراض مؤشّرات الوضع الوبائي على المستوى الوطني والعالمي ومدى تقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح،وفق ما ذكرته وزارة الصحة في بلاغ لها .

وتدارس دعم المجهودات الحالية في مجال التكفل بالحالات المقيمة بالمستشفيات ومتابعتها وضمان جاهزيّة المستشفيات والمؤسسات الصحّية. وتأتي دعوة وزير الصحة الى تكثيف عمليات التلقيح في وقت تشير فيه تقديرات الوزارة الى أن 7 ملايين شخص استكملوا عملية التطعيم في تونس.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بلاغها اليومي أمس الاثنين عن استمرار المنحى التصاعدي لحصيلة الاصابات المسجلة بكورونا، مفيدة أن الحالات الحاملة للفيروس المصرح بها ليوم الأحد بلغت 1278 حالة من مجموع 4382 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 29.16 بالمائة.