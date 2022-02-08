الهايكا تقرر إيقاف برنامج يبث عبر إذاعة “صبرة أف.أم” لمدة أسبوع

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2022، إيقاف برنامج “miroir” الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف.أم” وذلك لمدّة أسبوع.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن (الهايكا)، نظرا “للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 6 جانفي 2022 من هذا البرنامج والتي تمثلت في استغلال الرئيس المدير العام لهذه الإذاعة صفته، ليتولى بنفسه تقديم البرنامج لطرح مسألة شخصية تتعلق بإشكالات صلب المجلس البلدي لبلدية القيروان، بصفته عضوا فيه”.

واعتبرت هيئة الاتصال السمعي والبصري هذا التصرّف، “متعارضا مع أخلاقيات المهنة الصحفية ومسا من استقلالية الخط التحريري للإذاعة، إلى جانب المس من مبدأ التعددية في التعبير عن الأفكار والآراء والتعارض مع مبدأي الموضوعية والشفافية، إذ تمّ تغييب وجهة النظر المقابلة خلال طرح الموضوع والاكتفاء بطرح وجهة نظر وحيدة مع توجيه اتهامات”.

كما قرّر مجلس (الهايكا) عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

ودعا الإذاعة إلى “الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال، بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011”.