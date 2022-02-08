أفادت وزارة التجهيز والإسكان، الثلاثاء، أنه سيتم تحويل جزئي لحركة المرورمن محول مونبليزير إلى محول الشرقية 1 وذلك في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان العربات الانعراج يمينا من الطريق الوطنية رقم 8(زاد 4) شارع غانا واستعمال الجسر الحديدي ‘بوي سترينق’ للمرور نحو شارع عبد العزيز الكامل باتجاه البحيرة ثم الطريق الوطنية رقم 9 وذلك بالنسبة للقاصدين ضاحية المرسى.

أما بالنسبة للقاصدين أريانة أو بنزرت فبإمكانهم المرور عبر محول الفرات فشارع ياسر عرفات ثم الطريق الشعاعية ” ايكس” ، مرورا بمطار تونس قرطاج وذلك ابتداء من، الثلاثاء 08 فيفري 2022، بداية من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

كما دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق توخي الحذر والتخفيض من السرعة.