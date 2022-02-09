قابس: تسجيل حالة وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، و175 إصابة إضافية، بعد تلقيها نتائج 392 تحليلا على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وتتوزع الاصابات الجديدة، الى 78 اصابة بمارث، و48 اصابة بقابس الجنوبية، و30 اصابة بوذرف، و05 اصابات بكل من المطوية وقابس المدينة، و04 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بالحامة، واصابتين (02) بمنزل الحبيب.

في المقايل، بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 25351 شخصا، من مجموع 26944 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة. وتعدّ الجهة، حاليا، 1592 حالة نشطة، تتوزع الى 687 حالة بقابس الجنوبية، و226 حالة بالحامة، و171 حالة بمارث، و146 حالة بوذرف، و64 حالة بمطماطة الجديدة، و62 حالة بقابس المدينة، و34 حالة بالمطوية، و24 حالة بمنزل الحبيب، و17 حالة بمطماطة، و06 حالات بغنوش.

ويقيم بأقسام “كوفيد 19″، 46 مصابا بفيروس “كورونا”، علما وان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 398 اصابة لكل 100 الف ساكن.