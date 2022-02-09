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توزر-كوفيد19: وفاة طفل يعاني من مرض مزمن وتسجيل 55 إصابة جديدة

2022/02/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية توزر منذ يومين حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، يقيم في المستشفى الجهوي بتوزر ويعاني من مرض الربو ولم يتلق أي تلقيح، وفق مصدر طبي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات” أن حالة الوفاة هذه تعتبر ثاني حالة تسجلها ولاية توزر خلال الموجة الخامسة من الجائحة، وفق تأكيده.

ورصدت الإدارة الجهوية للصحة، بتاريخ 8 فيفري الجاري، 55 إصابة جديدة من مجموع 177 تحليلا أي بنسبة إيجابية قدرها 31 بالمائة، وتوزعت الإصابات الجديدة الى 32 بتوزر، و6 وبنفطة، و9 بدقاش، و5 بحزوة، واصابتين في حامة الجريد، واصابة واحدة في تمغزة.

ويبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس منذ بداية الموجة الحالية 2695 حالة شفاء، فيما لا يزال 333 شخصا حاملا للفيروس في الفترة الحالية، كما يقيم 6 مصابين في أقسام “كوفيد” بمستشفيات الجهات.

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