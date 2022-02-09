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الهيئة توجه لفت نظر إلى إذاعة “الديوان أف أم” بسبب نشر خبر زائف ومضلّل

2022/02/09 أخبار, المصدر, مجتمع

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الأربعاء، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “الديوان أف أم” بسبب نشرها خبرا زائفا ومضلّلا.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم، أن الخرق تعلق ببث مقطع فيديو مسجل من برنامج “هنا تونس” تحت عنوان “نقل مقر وزارة الداخلية وسفارة فرنسا إلى خارج شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة” وذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة على منصتي “فايسبوك” و”يوتيوب”.

ودعت الهيئة الإذاعة إلى تجنب بث أو نشر أخبار أو معطيات دون اعتماد أساليب التثبت إلتزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية واعتبارا للوضع الحساس الذي تعيشه البلاد الذي يستدعي مزيدا من المهنية من قبل وسائل الإعلام.

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