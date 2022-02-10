هيئة الدفاع عن الشهيدين أمام فرقة أمنيّة خاصّة بالعوينة #خبر_ عاجل

عاجل: تعيين رئيس جديد للحكومة الليبيّة

هيئة الدفاع عن الشهيدين تحتجّ أمام المجلس الأعلى للقضاء

نور الدين البحيري يقرّر الدخول في إضراب جوع وحشي #خبر_ عاجل

قفصة: وقفة احتجاجية لطلبة شعبة علوم التربية للتعبير عن رفضهم لقرار الترفيع في سنوات التعاقد

2022/02/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ عدد من طلبة شعبة علوم التربية بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، تعبيرا عن رفضهم لقرار الترفيع في عدد سنوات التعاقد الى 3 سنوات عوضا عن سنة واحدة لدفعة هذا العام.

وأكد ممثل الطلبة بالاتحاد العام لطلبة تونس، منصف شنيني، في تصريح لـ”وات”، ان هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفض طلبة شعبة علوم التربية لقرار وزارة التربية القاضي بالترفيع في سنوات التعاقد اثر التخرج للدفعة الحالية من سنة واحدة إلى 3 سنوات عوضا عن تفعيل الفصل 22 الذي ينص على انتدابهم بصفة آلية اثر تخرجهم.

واضاف منصف شنيني ، أن طلبة شعبة علوم التربية بقفصة عبروا سابقا عن رفضهم لهذا المقترح، مشيرا إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل الى حين العدول عن هذا القرار، وفق تأكيده.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn