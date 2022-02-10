قفصة: وقفة احتجاجية لطلبة شعبة علوم التربية للتعبير عن رفضهم لقرار الترفيع في سنوات التعاقد

نفذ عدد من طلبة شعبة علوم التربية بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، تعبيرا عن رفضهم لقرار الترفيع في عدد سنوات التعاقد الى 3 سنوات عوضا عن سنة واحدة لدفعة هذا العام.

وأكد ممثل الطلبة بالاتحاد العام لطلبة تونس، منصف شنيني، في تصريح لـ”وات”، ان هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفض طلبة شعبة علوم التربية لقرار وزارة التربية القاضي بالترفيع في سنوات التعاقد اثر التخرج للدفعة الحالية من سنة واحدة إلى 3 سنوات عوضا عن تفعيل الفصل 22 الذي ينص على انتدابهم بصفة آلية اثر تخرجهم.

واضاف منصف شنيني ، أن طلبة شعبة علوم التربية بقفصة عبروا سابقا عن رفضهم لهذا المقترح، مشيرا إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل الى حين العدول عن هذا القرار، وفق تأكيده.