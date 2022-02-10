بنزرت: 5 وفيات و 125 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت الجهة الصحية ببنزرت، يوم امس الاربعاء، 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بحسب ما أفادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة ابتسام بلانكو.

ولاحظت ذات المصدر، في تصريح ل(وات)، انه ورغم تراجع المؤشر العام لنسبة إيجابية التحاليل الى 30 بالمائة ، وخروج معتمديات غار الملح واوتيك وتينجة من قائمة المعتمديات ذات مؤشر اختطار “مرتفع جدا” الا انه وجب مواصلة التقيد بالبروتوكولات الصحية والوقائية، لمزيد رفع نسبة التامين الصحي العام من مخاطر الإصابة بالفيروس.

ودعت في هذا الصدد، الى الاقبال على التطعيم، لاسيما وان مؤشر الإصابة بالفيروس في عموم الولاية ككل لايزال في معدل 439 إصابة لكل 100 الف ساكن .

وأضافت الدكتورة المشيرقي، ان العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتلقون العلاج بالفضاءات الاستشفائية العمومية والخاصة يبلغ 74 شخصا، من بينهم 67 شخصا باقسام الاوكسيجين، و7 اشخاص باقسام الانعاش .

وبلغ العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بالجهة، الى حدود يوم امس، الى 41946 اصابة ، شفي منهم 39885 شخصا، في حين بلغ عدد الوفيات 1290 حالة.

وجددت نفس المصدر، الدعوة لمزيد تحفيز المواطنين الذين لم يستكملوا او لم يتلقوا التطعيم المضاد للفيروس، للتوجه لمراكز التلقيح الجهوية والمحلية لتلقي التطعيم، لافتة الى ان نسق الاقبال على التلقيح لايزال دون المامول رغم الاستعدادات البشرية واللوجستية الهامة المنجزة للغرض من قبل المصالح الطبية واللجنة الجهوية لتنظيم النجدة.

وذكرت، ان عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من التطعيم المضاد للفيروس بلغ حتى يوم الاثنين الفارط، 384215 شخصا، أي ما يمثل نسبة 85 بالمائة من الفئات المستهدفة، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التطعيم من الفئات المستهدفة حتى ذات التاريخ 334883 شخصا، أي ما يمثل نسبة 74 بالمائة، وعدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة تامين ثالثة 48507 اشخاص.