بورصة تونس تقفل معاملات الخميس على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الخميس، على شبه استقرار وسجل توننداكس زيادة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 0،05 بالمائة، ليقفل عند مستوى 7117،18 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 14،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم ” آيتاك “، قائمة الارتفاعات، ليتطور سعره بنسبة 4،4 بالمائة (0،470دينار). ولم تتجاوز المعاملات على السهم قيمة 2 ألف دينار. يذكر أنّه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بلغ رقم أعمال الشركة 7،9 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020

كما تطورت قيمة سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 3،4 بالمائة (8،220 د) واستحوذ على معاملات بحجم 545 ألف دينار علما وأن البنك العمومي سجل موفى سنة 2021 إنتاجا بنكيا صافيا في حدود 829 مليون دينارمقابل 690 مليون دينار في 2020 أي بارتفاع بنسبة 20،1 بالمائة.

في المقابل تراجعت قيمة سهم شركة المغازة العامة بنسبة 2،3 بالمائة (14د) وسط حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 2 ألف دينار. وتدحرج سعر السهم بنسبة 15،8 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وانخفض سعر سهم شركة تونس لمجنبات الأليمينوم بنسبة 1،8 بالمائة (4،300 د) وسط معاملات بقيمة 34 ألف دينار.

واستأثر سهم بنك الوفاق الدولي بالقسط الاوفر من المبادلات في حدود 11،3 مليون دينار وأقفل سعر السهم، محافظا على مستواه السابق، عند 6،600 د.