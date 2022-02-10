باجة : وفاة امرأة وتسجيل 133 إصابة جديدة بكورونا

توفّيت أمس الاربعاء في باجة امراة عمرها 98 سنة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الوفيات في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 703 وفيات.

وأحصت الادارة الجهوية للصحة امس 133 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 80 اصابة في دينة باجة وضواحيها و23 إصابة في نفزة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 24624 كشفتها نتائج 63630 تحليلا .

وقد سجّل استقرار نسبي فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة مع بقاء كل معتمديات ولاية باجة مصنّفة حتى اليوم ذات مستوى إنذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن منها اكثر 900 إصابة لكل مائة الف ساكن في مدينة باجة.