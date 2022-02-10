رسميا: إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم

أعلنت رئاسة الحكومة، الخميس، في بلاغ لها، عن إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم 10 فيفري الجاري ومواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد.

كما دعا المجلس الوزاري المنعقد اليوم، حول مجابهة تطور الوضع الوبائي، بقصر الحكومة بالقصبة، جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

وأكد على تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة ومراقبة جواز التلقيح بالإضافة إلى مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.