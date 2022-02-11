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الداخلية : حجز أكثر من 43 ألف قارورة زيت نباتي غير مدعم من أجل “الاحتكار والمضاربة”

2022/02/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حجزت فرقة أمنية، الخميس، أكثر من 43 ألف قارورة زيت غير مدعّم بإحدى الشّركات المنتصبة بجهة فوشانة من ولاية بن عروس، وذلك “في إطار التّصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة”، وفق ما أكدته وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.

وأوضح ذات المصدر أن الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة أجرت، بمشاركة فريق تابع لوزارة التّجارة، عمليّة مراقبة على ثلاث شركات غير حاملة لتسمية تجاريّة (بنفس المبنى) بجهة فوشانة، وحجزت 43083 قارورة زيت غير مدعّم بإحدى الشّركات الثّلاث (مستودع لتخزين الزّيت النّباتي غير المدعّم) ووضعتها على ذمّة وزارة التّجارة لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة في الغرض.

وقدّرت قيمة المحجوز بحوالي 900 ألف دينار.

وتشن السلطات التونسية منذ مدة حملة ضد المحتكرين والمضاربين الذين تسببوا في نقص وفقدان عدد من المواد الأساسية من السوق.

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