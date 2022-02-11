الكاف: تسجيل حالة وفاة و 119 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، حالة وفاة جديدة و119 اصابة مؤكدة بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك بعد الكشف عن نتائج 227 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 09 فيفري.

وأظهر التحيين الجديد انخفاضا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 37 مصابا منهم 04 فقط يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما استقر عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال الخمسة أيام الاخيرة في حدود 670 حالة.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 629 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 23 ألفا و923 تعافى منهم 23 ألفا و253 شخصا.