سامسونج جالكسي S22 Ultra يوفر تجربة السلسلة S الأكثر تميزاً في فئتها

• الجهاز الجديد يقدم أفضل كاميرا وأعلى مستوى من الأداء والاتصال في هاتف ذكي من جالكسي لتقديم تصور جديد لتجربة الهاتف المحمول من خلال دمج أفضل ميزات جالكسي في سلسلتي Note و S.

[سول – كوريا، 10 فيفري 2022] – كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن هاتف جالكسي S22 Ultra الذي يدمج أفضل ما توصلت إليه هواتف سلسلة Note الذكية من سمات القوة بالمستوى الاستثنائي والكاميرا الاحترافية مع أداء هواتف سلسلة S التي نجحت في إرساء معيار جديد للهواتف الذكية المتميزة. ويتميز هذا الجهاز بوجود قلم S Pen المدمج، إلى جانب إمكانات التصوير الليلي والفيديو المتقدمة والبطارية التي تدوم لأكثر من يوم واحد، ليكون أقوى جهاز Ultra صنعته سامسونج حتى الآن.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة MX (Mobile eXperience): “إننا في سامسونج نحرص باستمرار على ترقية مستوى أجهزتنا المتميزة. ونرى أن جهاز جالكسي S22 Ultra يعتمد على الوظائف المحببة التي توفرها أجهزة جالكسي Note، إلى جانب الخصائص الأشهر في سلسلة S، ليتم دمجها معاً من أجل الحصول على تجربة هاتف محمول فريدة بالفعل. ويعد كل هذه قفزة إلى الأمام في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول، لأنها قدمت معياراً جديداً لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي”.

وبدءاً من القدرات الإبداعية والإنتاجية إلى القوة والأداء، فإن جهاز جالكسي S22 Ultra يجلب لك كل ما تحبه في تجربة أجهزة Note، بما في ذلك القلم S Pen المميز، والوظائف الموجودة في سلسلة S. وينضم هذا الجهاز إلى سلسلة أجهزة جالكسي S الجديدة، وتحديداً الجهازان جالكسي S22 و S22+، حيث يوفر كل ميزة توجد في هذه الأجهزة، إضافة إلى ميزات جديدة مضافة لأفضل ما تشتمل عليه سلسلتي S و Note.

أقوى الهواتف ضمن سلسلة S من سامسونج حتى الآن

يأتي قلم S Pen المدمج المفضل لدى مستخدمي Note لأول مرة في جهاز ضمن السلسلة S، كما أنه أسرع قلم S Pen طورته الشركة، والأعلى استجابة بين نظرائه على الإطلاق. ومع وقت الاستجابة الأقل بنسبة 70%، يمكنك الكتابة والرسم بشكل طبيعي أكثر على شاشة S22 Ultra الواسعة، كما تستطيع استكشاف التطبيقات بطرق جديدة.

وبفضل توظيف S Pen، يصبح الجهاز S22 Ultra أكثر من مجرد هاتف، إذ أنه يتبنى الإرث الذي قامت عليه أجهزة Note، كما يفتح طرقاً جديدة للإبداع وإنجاز الأعمال. لذا .. تكون النتيجة تجربة متنقلة لم تعهدها من قبل.

ومع وجود عدسات الكاميرا المدمجة بسلاسة، والإطار المعدني الأملس الذي يخلق تأثيراً انعكاس المرآة، يمثل جهاز جالكسي S22 مظهر سامسونج الأكثر تميزاً. ويضيف الزجاج الفاخر واللمسات النهائية لمسة أنيقة إلى التصميم المبتكر بتصور جديد لجهاز S22 Ultra، ليكتمل مع الزوايا الحادة التي يمتاز بها جهاز جالاكسي Note، وتكون كافة هذه العناصر مدمجة بتصميم انسيابي. ويتميز هاتف جالكسي S22 Ultra بمتانته المذهلة، كما يأتي بأربعة خيارات ألوان مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي الجديد في S22 Ultra.

التقط صوراً ومقاطع فيديو مذهلة في الليل والنهار

يمكنك تصوير لقطات تستحق النشر الفوري عند استخدام جالكسي S22 Ultra مهما كانت ظروف إضاءة. تتيح لك ميزات التصوير الليلي المتقدمة المتوفرة على مجموعة أجهزة S22 بأكملها التقاط مقاطع فيديو واضحة ونقية عبر الكاميرات الأمامية والخلفية عند التصوير في النهار أو الليل. وصمم الجهاز بمستشعر 2.4 ميكرومتر، ليكون الأكبر من سامسونج، ما يتيح لعدسات الكاميرا التقاط المزيد من الضوء والبيانات، وتحسين الإضاءة وتفاصيل مقاطع الفيديو. وإضافة إلى ذلك، تساعدك عدسة Super Clear Glass المتطورة في جهاز S22 Ultra على التقاط مقاطع فيديو ليلية أكثر سلاسة ووضوحاً بدون الحاجة إلى وجود مصدر للإضاءة. وفي الوقت نفسه، يضمن التأطير التلقائي للفيديو تعزيز قدرة الكاميرا على التقاط ما تريده تحديداً وبصورة دائمة، سواء كنت تود تصوير شخص واحد، أو أن تجمع عشرة أشخاص في صورة واحدة.

وتم تعزيز هذا الجهاز الجديد بإمكانات التكبير والتصغير التي ستقربك 100 مرة من الحدث، لذا فإن جالكسي S22 Ultra لا يشتمل على أقوى كاميرا من سامسونج فحسب، ولكنه يعد أيضاً الأذكى. ليس هذا فحسب، بل إن جهاز جالكسي S22 Ultra يشتمل على الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Portrait mode، ليجعل كل صورة تبدو وكانها عمل احترافي. وفي ظل وجود إمكانات الكاميرا الذكية القوية في S22 Ultra، فإنه يريحك من أشياء صعبة، لتتمكن دائماً من التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة في أي إضاءة.

وسواء كنت مصوراً هاوياً أو محترفاً، يمنحك جالكسي S22 Ultra جميع الأدوات التي تحتاج إليها لالتقاط صورة رائعة في كل مرة. وكما هي الحال مع الجهازين جالكسي S22 و S22+، يوفر جالكسي S22 Ultra إمكانية الوصول الحصري إلى تطبيق Expert RAW الذي يتميز بوجود مجموعة شاملة من أدوات التحرير داخل الكاميرا التي توفر تجربة ترتقي إلى مستوى الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، ما يعني أنها تتيح لك الاستمتاع بالمزيد من القدرة للتحكم الإبداعي. ومن خلال إمكانية حفظ الصور بنسق RAW حتى 16 بت، يمكنك التحكم بشكل أكبر في تعديلاتك باستخدام المزيد من بيانات صورك. وكما هي الحال مع الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، يمكنك تفتيح أو تعتيم صورك باستخدام إعدادات ISO وسرعة الغالق، إلى جانب ضبط توازن اللون الأبيض لجعل صورتك أكثر دفئاً أو برودة، والتركيز يدوياً على الهدف الذي تريده للحصول على صورك بالطريقة التي تريدها على وجه التحديد.

قوة وأداء فائقان

تم تصميم جالكسي S22 Ultra ليناسب أيام العمل الأكثر إنتاجية، فهو ينتمي إلى سلسلة جالكسي S الأولى التي تم تجهيزها بأحدث معالج 4 نانومتر، والذي يدعم معالجة سامسونج الأكثر تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما أنه يتميز باستخدام شبكة Wi-Fi 6E، بمعدل يصل إلى ضعف سرعة Wi-Fi 6.

وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بأداء منقطع النظير على جميع التطبيقات الأكثر استخداماً، سواء كنت تمارس الألعاب، أو تقوم بالبث المباشر أو تمارس عملك المعتاد. وتعتمد كل هذه الطاقة على بطارية جالكسي S22 Ultra القوية التي تمنحك أكثر من يوم كامل من الاستخدام مع كل عملية شحن. ويدعم الجهاز أيضاً خاصية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط، لذا يمكنك تسجيل 54 دقيقة من الفيديو أو بث أربع حلقات من مسلسلك المفضل، ويتحقق كل ذلك بعد شحن لمدة 10 دقائق. وهذا يعني أنه يمكنك العمل والاستمتاع بالألعاب، ومشاهدة مقاطع الفيديو .. والمزيد من المهام الأخرى، لتظل على اتصال دائم.

وسواء كنت تشاهد المحتوى أو تقوم بإنشاء محتواك الخاص، فإن شاشة الجهاز الغامرة التي يبلغ مقاسها 6.8 بوصة ومن نوع Dynamic AMOLED 2X تجعل كل شيء ينبض بالحياة، وإظهار تفاصيل مذهلة وأكثر سطوعاً مقارنة بسابقاتها مع ذروة سطوع تبلغ 1750 نت. وإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية “تعزيز الرؤية” Vision Booster لشاشة الجهاز ضبط السطوع بذكاء طوال اليوم، للتأكد من حصولك على أفضل عرض ممكن لمحتواك حتى في ضوء الشمس الساطع.

وفي إطار التزامنا بمنح المستخدمين أفضل أداء وتجربة ممكنة عند استخدام الهاتف المحمول، سيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل “أندرويد”. وبات بمقدور ملايين مستخدمي جالكسي الآن الإستفادة من ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة الرائعة الأخرى لمدة أطول. وستعمل سامسونج على توسيع نطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتنا، لضمان حصولك على الدعم الكامل عبر منظومة جالكسي التي تستخدمها.

أمن يمكنك الوثوق به

يتم تأمين سلسلة جالكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجاً وذاكرة آمنة يمكنها عزل البيانات الحساسة تماماً، ومن أهمها كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. وتعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في لوحة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا في جهازك، حيث يمكنك تحديد ما إذا كنت ستمنح أو ترفض الإذن لكل تطبيق. وتقدم سلسلة جالكسي S22 أيضاً العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الصغيرة التي تساعد في منع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

وإضافة إلى ذلك، توفر لك سلسلة جالكسي S22 محفظة سامسونجSamsung Wallet التي تضمن لك تجربة سلسة ومريحة وآمنة لجعل الحياة اليومية أسهل. وتجمع المحفظة بين الدفع الرقمي والهوية التعريفية والمفاتيح وإدارة الأصول في أداة واحدة لتبسيط إجراءاتك، بدءاً من إظهار الهوية التعريفية للطالب وحتى تجميع مستندات السفر قبل الرحلة.

الاتصال الدائم مع منظومة جالكسي

إلى جانب سلسلة S22 الجديدة، تقدم سامسونج مجموعة جديدة تماماً من الأجهزة اللوحية ومجموعة من الميزات المحدثة لساعات جالكسي Watch4 حتى يتمكن مستخدمو جالكسي من البقاء على اتصال في مختلف جوانب حياتهم. وتم تصميم جالكسي Tab S8 لعصر جديد من الاتصال، بما في ذلك Tab S8 و Tab S8+ و Tab S8 Ultra، أكثر أنواع الأجهزة اللوحية تنوعاً من سامسونج على الإطلاق، بعد أن تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لأولئك الذين يعملون ويدرسون ويمارسون اللعب والتصميم

لمزيد من المعلومات والطلب:

انطلاقا من يوم 10 فيفري إلى غاية 14 مارس 2022، بإمكانكم طلب سامسونج جالكسي S22 Ultra عن طريق الموقع : https://www.s22preorder.tn/. وبطلب سامسونج جالكسي S22 Ultra بإمكانكم الحصول على اللوحة الرقمية Tab A8 LTE والبطاقة الذهبية Gold VIP Card كهديّة.

وسيكون سامسونج جالكسي S22 Ultra متوفرا على الموقع www.samsung.com بجميع المحلات Expérience+ لسامسونج بالإضافة إلى جميع الموزعين الرئيسين وشركاء البيع بالتفصيل على كامل التراب التونسي. وسيتوفر الجهازين بالألوان وخيارات الذاكرة التالية:

• جالكسي S22 Ultra: الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر والعنابي في طرز 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت مع 8 جيجابايت و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

• وسيتوفر Samsung Care+، وهي خدمة مخصصة لدعم المنتجات حيث تغطي الأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد، لسلسلة Galaxy S22. للمزيد من المعلومات حول أي من الجهازين، يرجى زيارة: http://www.samsungmobilepress.com أو https://news.samsung.com/mena/ .

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

جالكسي S22 Ultra

الشاشة 6.8” Edge QHD+

شاشةDynamic AMOLED 2X

معدل التحديثSuper Smooth 120Hz (1~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

وحدة تعزيز الرؤية Vision Booster

غطاء راحة العينين Eye Comfort Shield مع التحكم بالضوء الأزرق القائم على الذكاء الاصطناعي

*يصل حجم قطر شاشة جالكسي S22 إلى 6.8 بوصة في شكل مستطيل كامل، لذا تقل مساحة المشاهدة الفعلية بسبب ثقب الكاميرا.

* حصلت شاشة Dynamic AMOLED 2X المزودة بتقنية وحدة تعزيز الرؤية في جهاز جالكسي S22 Ultra على شهادة من VDE Germany من حيث حجم ألوان الهاتف المحمول بنسبة 100% في نطاق ألوان DCI-P3، ما يعني أن الصور لن تتلاشى، لتحصل على ألوان زاهية تماماً، بغض النظر عن مستويات السطوع المختلفة. ويمكن أن تحقق الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة، ما يحسّن التباين بين الجوانب المظلمة والفاتحة للمحتوى الرقمي، للحصول على جودة صورة أكثر إشراقاً، مع نسبة تباين 3,000,000: 1 لإثراء تجربة هاتفك المحمول.

الأمن بصمة الإصبعUltrasonic

الأبعاد والوزن 77.9 X 163.3 X 8.9 ميليمتراً، 229 غراماً

الكاميرا

12MP Ultra-Wide Camera

• F2.2, FOV 120˚

108 MP Wide Camera

• Dual Pixel AF, F1.8, FOV 85˚

10MP Telephoto Camera

• 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚

10MP Telephoto Camera

• 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚

40MP Front Camera

• F2.2, FOV 80˚

*تتضمن ميزة 100X Space Zoom معدل تقريب بصري يصل إلى 100 ضعف، وتقريب رقمي بواقع 10 أضعاف بتقنية الكثافة النقطية القائمة على الذكاء الاصطناعي. قد يؤدي التكبير بمقدار 10 أضعاف إلى تدهور جودة بعض الصور.

المعالجة المتقدمة المعالجة المتقدمة 4 نانومتر

* قد تختلف حسب البلد ومزود الشبكة

الذاكرة 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB

8 + 128GB

* قد تختلف مساحة التخزين الفعلية حسب البلد والطراز وحجم الملف والشكل.

* قد يختلف خيار الذاكرة حسب الدولة.

البطارية 5,000 ميلي أمبير في الساعة

بناءً على متوسط عمر البطارية في ظل ظروف الاستخدام العادية. يعد متوسط الأداء المتوقع بناءً على الاستخدام النموذجي. ويعتمد عمر البطارية الفعلي على عوامل مثل الشبكة والميزات المحددة وتكرار المكالمات والصوت والبيانات وأنماط استخدام التطبيقات الأخرى

الشحن Up to 45W Wired

15W Wireless

Wireless PowerShare

USB-IF compliant

*يتم بيع محول الطاقة وكابل البيانات 45 واط بشكل منفصل، ويوصى باستخدام محول الطاقة الأصلي وكابل البيانات من سامسونج بقوة 45 واط لجهاز جالكسي S22 Ultra.

* تأسس منتدى USB Implementers Forum, Inc. في 1995 لدعم وتسريع اعتماد السوق والمستهلكين للأجهزة المتوافقة مع USB. وتم اعتماد الشحن السريع فائق السرعة لهاتف جالكسي S22 Ultra ليكون متوافقاً مع معايير USB، ما يعني أن المنتجات قد استوفت أعلى المعايير في الصناعة. يمكن العثور على هذه الشهادة في الموقع: www.usb.org.

* يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي Qi ، مثل: Galaxy S22، S22+، S22 Ultra، Z Fold3 5G، Z Flip3 5G، S21 FE 5G، S21 5G، S21 + 5G، S21 Ultra 5G، Z Fold2، Note20، Note20 Ultra، S20 FE، S20، S20 +، S20 Ultra، Z Flip، Note10، Note10 +، S10e، S10، S10 +، Fold، S9، S9 +، S8، S8 +، S8 Active، S7، S7 edge، S7 Active، S6، S6 edge، S6 Active، S6 edge+، Note9، Note8، Note FE و Note5. ويكون متاحاً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، قد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء، وربما يؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، اعتماداً على بيئة شبكتك.

نظام التشغيل Android 12

One UI 4.1

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2

*تكون خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة الجيل الخامس، كما تتطلب اتصالاً مثالياً من الجيل الخامس، وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

*يختلف مدى توفر شبكة LTE باختلاف البلد وشركة الاتصالات. وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

*قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب نقطة ربط مثالية.

*يكون النطاق الواسع للغاية مدعوماً .

الدفع نظامSamsung Pay مع NFC

*يكون متوافراً في أسواق محددة. قد تختلف حلول الدفع والميزات المتاحة حسب السوق وشركة النقل وشركات تزويد الخدمة.

المجسات Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor

مقاومة الماء خاصية مقاومة الماءIP68

*تم تصنيف جالكسي S22 Ultra وقلم S Pen على أنهما متوافقان مع خاصية IP68 التي تعتمد على ظروف اختبار الغمر في المياه العذبة لما يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. جفف بقايا المياه إذا كان الجهاز مبللاً. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.

