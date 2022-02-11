اللاعب التونسي هيثم الجويني يعزز صدارته في ترتيب هدافي البطولة الليبية

عزز اللاعب التونسي هيثم الجويني صدارته لترتيب هدافي البطولة الليبية اثر مساهمته أمس في فوز فريقه أهلي بنغازي على خليج سرت بنتيجة 4 – 0 لحساب الجولة العاشرة.

وأحرز هيثم الجويني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 68 في المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا في بنغازي.

ورفع هيثم الجويني رصيده الشخصي الى 8 أهداف ليواصل انفراده بصدارة ترتيب الهدافين متقدما على المهاجم الأنغولي آري بابل (6 أهداف) لاعب نادي الأخضر.

وبانتصاره أمس رفع أهلي بنغازي رصيده الى 30 نقطة معززا صدارته للمجموعة الأولى بفارق مريح على صاحب المركز الثاني نادي الأخضر الليبي الذي يدربه المدرب التونسي سمير شمام.

ويعد أهلي بنغازي الفريق الليبي الوحيد الذي حقق 10 انتصارات متتالية في البطولة الليبية.