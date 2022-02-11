تطاوين : تسجيل وفاة واحدة و 59 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجلت.الادارة الجهوية للصحة في تطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة جرّاء فيروس كورونا في معتمدية بتطاوين الجنوبية وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال العام الجاري الى 35 حالة

ورصدت هذه الادارة أيضا وفق ما نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 59 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تتوزع الى 22 اصابة في غمراسن 20 حالة في تطاوين الشمالية و و12 اصابة في تطاوين الجنوبية وحالتين في كل من البئر الاحمر و الصمار وذهيبة وبذلك العدد الجملي للمصابين خلال العام الجاري 2588 حالة.

وقد تقلّص عدد المصابين الخاضعين للعلاج باقسام كوفيد-19 الى 12 مصابا بفيروس كورونا يقيمون بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين