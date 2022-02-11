بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 7 إلى 11 فيفري 2022، على منحى إيجابي وسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” ارتفاعا طفيفا بنحو 0،4 بالمائة ويبلغ مستوى 7124،29 نقطة وتقدر تبعا لذلك نسبة تحسّن أداء المؤشر منذ بداية سنة 2022 ب1،1 بالمائة. وتظهر مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية” أن حجم المعاملات لكامل الأسبوع بلغ 48،3 مليون دينار، دون تسجيل تبادل كتل من الاسهم، أي بمعدل مبادلات يومي في حدود 9،7 مليون دينار.

وتصدر سهم شركة المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات، ليحصد السهم تطورا خلال الأسبوع بنسبة 18،3 بالمائة (0،970دينار) وسط حجم تداول بلغ 5 آلاف دينار.

كما ارتفع سهم ” بي هاش للايجار المالي” بنسبة 18 بالمائة (1،970د) مسجلا مبادلات بقيمة 20 ألف دينار.

وفي المقابل، تقهقر سهم شركة اسمنت بنزرت بنسبة 11،6 بالمائة (1،600د) في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم لكامل الاسبوع قيمة 3 آلاف دينار، علما وأن أداء السهم تراجع منذ بداية سنة 2022 بنحو 22،6 بالمائة. وتدهور سعر سهم سانيماد بنسبة 9،2 بالمائة (2،170د) وسط حجم تداول جملي خلال الأسبوع قدر بــ 33 الف دينار .

وكان سهم بنك الوفاق الدولي الأكثر ديناميكية ليستأثر بحجم تداول بلغت قيمته 20،6 مليون دينار اي ما يعادل 42،7 بالمائة من قيمة المعاملات الاسبوعية المسجلة على السوق.