عضو باللجنة العلميّة يكشف موعد انتهاء الموجة الخامسة لكورونا في تونس

رجّح عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والأخصائي في علم الفيروسات، أمين سليم، اليوم السبت، انتهاء الموجة الخامسة، مع بداية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن معدل الوفايات خلال هذه الموجة أقل بـ 3 أو 4 مرات من الموجة الرابعة، التي تسبب بها متحور دلتا.

وقدّر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن يبلغ معدّل الوفايات خلال هذه الموجة التي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي وستتواصل إلى حدود نهاية شهر فيفري الجاري أو بداية شهر مارس المقبل، 5 آلاف وفاة باحتساب معدل 20 إلى 25 وفاة يوميا.

واعتبر أن أعداد الوفايات هام جدا رغم تراجعه مقارنة بالموجة الرابعة.

وبيّن أن الاجتماع الدوري للجنة العلمية والمقرر يوم الثلاثاء القادم سيقيم مدى استقرار الوضع الوبائي ومدى انتشار فروع متحور أوميكرون ولاسيما BA.2 المعروف بسرعة انتشاره مقارنة بالمتحور الأصلي لأوميكرون.