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وزارة الصحّة تكشف آخر مستجدّات الوضع الوبائي

2022/02/12 أخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة أنه تم بتاريخ يوم 10 فيفري الجاري تسجيل 16 حالة وفاة و3328 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي منذ ظهور فيروس كورونا بالبلاد خلال شهر مارس من سنة 2020 الى 27004 حالة وفاة و961877 إصابة

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 29.44 بالمائة من مجموع 11304 تحليلا منجزا بذات التاريخ

ولفتت الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم 10 فيفري الجاري 1484 حالة و266 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و61 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين

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