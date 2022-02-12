كوفيد-19/الخطوط التونسية: تحيّين شروط الدخول إلى تونس

أفادت الخطوط الجويّة التونسيّة أنّ المسافرين، الذّين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والرّاغبين في الدخول إلى تونس وأنهوا جرعات التلقيح ضد فيروس سارس كوف 2 ينبغي عليهم أن يقدموا ابتداء من يوم 15 فيفري 2022 جواز تلقيح أو شهادة تلقيج في استكمال التلقيح لمدّة 28 يوما على الأقل بالنسبة لمن تلقوا لقاح ” جونسون” وأيّام للقاحات أخرى.

وأضافت الناقلة الوطنية، وفق ما نشرته، السبت، أنه يتعين على المسافرين، الذّين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات والذين لم يكملوا جدول التلقيح ضد الفيروس يتعيّن عليهم تقديم شهادة عند تسجيل الوصول في الرحلة تثبت النتيجة السلبية لاختبار ” بي سي آر، على أن لا يتجاوز تاريخ القيام به 48 ساعة من التسجيل أو اختبار سريع لم يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل واي اخلال سيتم رفض تجيل وصول المسافر.

كما أشارت، إلى أن هؤلاء المسافرين يخضعون لللاختبار السريع أو لاختبار ” بي سي ر” لتقصي الفيروس عند وصولهم إلى تونس وفي حالة نتيجة الاختبار إيجابية يجب على المسافر الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام وفي حالة ظهور الأعراض سيتم تمديد فترة الحجر الذاتي إلى 7 أيام.

https://app.e7mi.tn كما يجب على جميع المسافرين تعمير الاستمارة الإلكترونية على الموقع وتقديم ما يثبت ذلك عند تسجيل الوصول ولدى قسم الخدمات الصحية، عند الوصول إلى تونس، سواء في النسخة الرقمية أو الورقية.

وذكرت الناقلة الوطنية بإجبارية الامتثال لهذه الشروط وكل الإجراءات التنظيمية والقوانين المعمول بها.