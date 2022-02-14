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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

2022/02/14 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تتسم حالة الطقس، الاثنين، 14 فيفري، الموافق وفق التقويم الفلاحي لـ”قرة العنز”، بخصائص مختلفة عما هو متعارف عليه وفق الموروث الشعبي، اذ ينتظر تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 15 بالمرتفعات وتصل الى 25 بأقصى الجنوب.

واشار المعهد الوطني للرصد الجوي الى إمكانية ظهور ضباب محلي في الساعات الأولى للنهار بالسواحل الشرقية وبالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومن ثم أجواء مغيمة إلى أحيانا كثيفة السحب بأغلب الجهات.

ولفت المعهد، ايضا الى نشاط نسبي للرياح قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة فيما يكون البحر مضطربا شرق البلاد وقليل الاضطراب بالشمال.

يذكر ان اليوم 14 فيفري هو ما يسمى “قرة العنز” استنادا للتقويم الفلاحي، وتمتاز هذه الفترة، وفق تجارب الأجداد، ببرد شديد لا تقوى فصيلة الماعز لنحافتها على احتماله فتكون خسائر في الماشية بالنسبة لهذا النوع في هذه الفترة من السنة ولذلك سميت بالحرب على العنز او قرة العنز، وفق المعهد

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