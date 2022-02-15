عاجل: هذا موعد عودة قناة نسمة للبث..

على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الصحفيين و العاملين بقناة نسمة أمام مقر الهئية العليا للاتصال السمعي البصري ’’الهايكا’’ تم تنظيم اجتماع بين ممثلي قناة نسمة و رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري نوري اللجمي .

وأكــد رئيس الهيئة اللجمي تفهم رئيس الهيئة لمطالب العاملين في قناة نسمة وذلك حسب ما نقله الصحفي بقناة نسمة حسام المشي الذي حضر الاجتماع . و قال اللجمي ان الاسبوع المقبل سيحمل اخبار سارة لقناة نسمة وعودة البث ستكون بداية من الأسبوع المقبل,مشددا على أن الملف مكتمل بنسبة 99% وفق ما نقلته شمس أف ام.