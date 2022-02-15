قابس: تسجيل 4 وفيات و66 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل 4 وفيات و66 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” أظهرتها نتائج 217 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19 .

وتتوزع الإصابات الجديدة الى 36 اصابة بقابس الجنوبية و14 بوذرف و4 اصابات بقابس المدينة و3 بكل من الحامة والمطوية، واصابتين بكل من قابس الغربية، ومنزل الحبيب، ومطماطة الجديدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي بالجهة 26 ألفا و336 حالة من مجموع 24 ألفا و544 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا عدد حالات العدوى النشيطة 1204 حالات تتوزع الى461 حالة بقابس الجنوبية، و158 بوذرف، و120 بالحامة، و116 بمارث، و107 حالات بقابس المدينة، و106 بمطماطة الجديدة و55 حالة بقابس الغربية، و45 بالمطوية و22 بمطماطة و09 حالات بمنزل الحبيب، و5 بغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 301 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 37 مريضا باقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.