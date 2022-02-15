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البنك الدولي سيضخ تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي في تونس

2022/02/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

سيضخ البنك الدولي تمويلات بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 1152،5 مليون دينار) لفائدة تونس لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي. وستكون هذه التمويلات متبوعة بمبالغ أخرى ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق ما أكده نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.
وبين بلحاج، لدى استقباله رفقة وفد رفيع المستوى عن البنك الدولي من طرف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، أن البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية، التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الإقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.
من جانبها، ثمنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسسات الدولة واستعداد هذه المؤسسة المالية لتمويل الإصلاحات، التي أطلقتها الحكومة وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك
ومثل اللقاء مناسبة للحديث بخصوص الوضع الاقتصادي الدقيق، الذي تعيشه تونس وتأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للانعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة، التي يتطلّبها الوضع الراهن

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