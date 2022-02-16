خطير: الكشف عن شبكة دولية للتجارة بالاعضاء في سوسة..وهذه التفاصيل..

قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 معز اليوسفي إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين متورطين في جريمة إتجار بالأعضاء.

وأكد اليوسفي في تصريح لاذاعة موزاييك أن التتبع سيشمل عددا آخر من المشتبه بضلوعهم في نشاط هذه الشبكة الدولية التي تنشط بين سوسة ودول أجنبية.

وأردف اليوسفي ، أنه تم الكشف عن نشاط الشبكة إثر ضبط أحد الضحايا بصدد السفر خلال شهر نوفمبر الفائت.

وأوضح أن أعضاء الشبكة المتورطة يعمدون إلى إستقطاب عدد من الضحايا عبر تطبيقتي الميسنجر والواتس اب قصد التفريط في الأعضاء البشرية بمقابل مادي هام.

وتقرر لجنة طبية خارج أرض الوطن بإجراء عملية الاستئصال من عدمه إثر عرض الضحايا عليهم وفق اليوسفي الذي إعتبر أن العملية تدار بدقة وسرعة لضمان استقطاب الأشخاص واستغلال حالة الإستضعاف لديهم .