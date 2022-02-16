كهل يضرم النّار في جسد زوجده .. ووزارة المرأة على الخط

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، أنّ إمرأة، هي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت يوم الإثنين 14 فيفري الجاري بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف للاعتداء بمحاولة القتل حرقا بعد سكب البنزين على جسدها من قبل زوجها بما تسبّب لها في حروق بليغة من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والبدن.

وأكّدت وزارة المرأة أنّه تمّ إيواء الضحيّة في غرفة الإنعاش في وضع حرج بالمستشفى الجهوي بالكاف هذا بالإضافة لكونها مصابة بفيروس كوفيد 19.

كما تعهدّت الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بتاجروين فوريّا بهذه القضيّة وتمّ بعد استشارة الجهات القضائية المختصّة فتح تحقيق في الغرض والاحتفاظ بالمتّهم.

من جهتها، تولت وزيرة المرأة أمال بلحاج موسى، في إطار متابعتها لهذه الحادثة الأليمة، التنسيق المباشر مع السلط المعنية بخصوص تبعات هذه الواقعة وتمّ إقرار التدابير العاجلة التالية:

– تسخير فريق طبّي لنقل الضحيّة وإيوائها الفوري بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس والتعهّد الصحّي بحالتها بقسم العناية المركّزة.

– تكليف مندوب حماية الطفولة بولاية الكاف بالتعهّد الفوريّ بابن الضحيّة بعد فقدانه للسند العائلي ومتابعة وضعه النفسي وطلب الحماية القضائية لدى السيد قاضي الأسرة واتّخاذ التدابير العاجلة الضروريّة في الغرض.