سوسة : تسجيل 5 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا

كشف آخر إحصاء للإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة بما يرفع عدد الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة الى 1417 وفاة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ805 عيّنات تسجيل 252 إصابة جديدة أهمّها بمعتمدية سوسة جوهرة التي رصد بها 29 إصابة بينما توزّعت بقيّة الإصابات المسجلة وان باعداد متفاوتة على جميع المعتمديات باستثناء بوفيشة.

وارتفع عدد الإصابات الجملي بولاية سوسة منذ ظهور الوباء إلى 66488 إصابة شفي منها 55683 إصابة بينما لا يزال 9388 مصاب بكورونا محل متابعة طبية.

ويقيم في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة 105 مصابا بكورونا أصيلي ولاية سوسة منهم 30 في حالة انعاش وذلك الى جانب 19 مريضا من ولايات أخرى.