رئيس الدولة يتحول الى بروكسيل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، ان رئيس الدولة، قيس سعيدن سيتحوّل إلى بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الإتحاد الإفريقي التي ستنعقد يومي 17 و18 فيفري الجاري ببروكسيل.

وأوضحت الرئاسة في بلاغ لها أن برنامج زيارة رئيس الجمهورية سيشتمل على المشاركة في فعاليات هذه القمة، فضلا عن إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والإفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.