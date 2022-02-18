الاعتداء بالعنف على الاطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى القيروان.. وهذه التفاصيل

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2022/02/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض مساء الخميس 17 فيفري، عدد من مكاتب وأقسام وحدة الأغالبة للجراحة بالقيروان إلى الاعتداء من قبل مجموعة من أقارب كهل توفي متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس بعد أن صدمته سيارة في مدينة سيدي عمر بوحجلة.

الاعتداء طال عددا من أعوان الصحة وتضرروا من العنف بأشكال متفاوتة، كما عمد أقارب المتوفي إلى تهشيم بلور قسم الاستعجالي وإلحاق أضرار فادحة ببعض التجهيزات الطبية، احتجاجا على ما اعتبروه عدم توفر طبيب إنعاش بالمؤسسة المذكورة.

هذا وقد تحوّلت تعزيزات أمنية إلى وحدة الأغالبة لمعاينة الأضرار وفتح بحث فى ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بالرجوع إلى كاميرات المراقبة.

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