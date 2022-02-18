سيدي بوزيد: انتفاع 215 ألفا و787 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود يوم الخميس، حوالي 215 ألفا و787 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و822 شخصا وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 17 ألفا و83 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية سيدي بوزيد 259 ألفا و332 شخصا، حسب آخر تحيين.