صفاقس: انطلاق عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل وتسجيل انسحاب 14 من بين 37 مترشحا

انطلقت في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، عملية التصويت لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في اختتام أشغال المؤتمر العادي ال25 للمنظمة، المنعقد في صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري.

وأفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ورئيس المؤتمر، يوسف العوادني، في تصريح إعلامي، بأن عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة الشغيلة، يبلغ 23 مترشحا، بعد انسحاب 14 من بين 37 مترشحا، ليتم انتخاب 15 عضوا منهم فقط للمكتب التنفيذي الجديد، وذلك لمدة نيابية ب5 سنوات.

وأضاف العوادني، أنه ترشح لعضوية اللجنة الوطنية للنظام الداخلي 6 أعضاء ليتم انتخاب 5 فقط، كما ترشح لعضوية اللجنة الوطنية للمراقبة المالية 6 أعضاء ليتم اختيار 5 منهم فقط، مشيرا إلى أن عملية التصويت ستتم بالتشطيب، كما تم إعداد لجنة فرز متكونة من 24 مسؤولا نقابيا للإشراف على عملية التصويت.

وذكر أن الشروع في عملية التصويت سيتم بأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي، ثم أعضاء اللجان، يليهم أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، ثم باقي نواب المؤتمر مع أولوية للقادمين من الجهات الأبعد.

وخلص العوادني إلى القول “إن المؤتمر العادي 25 للاتحاد العام التونسي للشغل قد تم في ظروف طيبة، وفي كنف روح تنافسية شريفة، كما تمت المصادقة على اللوائح الأربع، وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية ولائحة الصراع العربي الصهيوني ولائحة الهجرة واللائحة الداخلية، بالأغلبية بعد إقتراح بعض الإضافات”.