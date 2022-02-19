عاجل: قائمة الطبوبي تفوز في انتخابات مؤتمر اتحاد الشغل..

جدد النقابيون في المؤتمر الوطني العادي الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري ترشيح الأمين العام السابق للاتحاد نور الدين الطبوبي لولاية ثانية، فيما شهد المكتب التنفيذي للاتحاد صعود امرأتين

وكان نور الدين الطبوبي قد انتخب لأول مرة أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل خلفا للأمين العام السابق حسين العباسي خلال مؤتمر جانفي 2017

ويملك نور الدين الطبوبي (61 عاما) تجربة طويلة في العمل النقابي، وقد تدرج في سلم المسؤوليات النقابية منذ سنة 1990 إلى أن أصبح في سنة 2011 أمينا عاما مساعدا صلب المكتب الننفيذي للاتحاد في سنة 2011 خلال المؤتمر 22 للاتحاد المنعقد في طبرقة

وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد المنتخب صعود مترشحتين هما هادية العرفاوي في خطة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات العربية والدولية وسهام بوستة في خطة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية

ويأتي ترشيح امرأتين في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد تنفيذا لما أقره المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل بمدينة سوسة يومي 8 و9 جويلية 2021 والذي اتخذ إجراءات إيجابية لفائدة المرأة تنص على وجوب تخصيص مقعدين للنساء في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات

كما صعد إلى المكتب التنفيذي خلال المؤتمر الـ25 أعضاء جدد وهم فاروق العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، ومحمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، والطاهر البرباري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، وعثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، ومحمد اليوسفي الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الله العشي الأمين العام المساعد المسؤول عن الهجرة والتونسيين بالخارج

في المقابل جدد النقابيون خلال المؤتمر الوطني العادي الـ25 ترشيح عديد الأسماء السابقة في المكتب التنفيذي للاتحاد على غرار منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة، وسامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشروحفيظ حفيظ في خطة الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية، وصلاح الدين السالمي في خطة الأمين العام المساعد المسؤول الدواوين والمنشآت العمومية، وأنور بن قدور في خطة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق، وسمير الشفي في خطة الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية

مع العلم أنه تمت المصادقة خلال المؤتمر الاستثنائي بسوسة على توسيع تركيبة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ليصبح متكونا من 15 أمينا عاما مساعدا بدلا من 13 أمينا عاما مساعدا، ليشهد بذلك المكتب إضافة خطط ومسؤوليات جديدة على غرار الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والأمين العام المساعد المسؤول عن الهجرة والتونسيين بالخارج