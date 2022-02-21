بورصة تونس تقفل معاملات حصة الإثنين على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس معاملات في أوّل يوم من الأسبوع، على شبه استقرار، ليسجل مؤشرها المرجعي توننداكس ارتفاعا طفيفا في حدود 0،03 بالمائة ويبلغ مستوى 7152،56 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 7،6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”

وتصدر سهم مشغل الأثاث قائمة الارتفاعات بعد تحقيق زيادة بنسبة 2،8 بالمائة -3،270دينار- في ما قدرت المعاملات على السهم ب5 آلاف دينار. وزادت عائدات المجموعة، خلال سنة 2021، بنسبة 27 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ قيمتها 23،9 مليون دينار

كما ارتفع سهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق بنسبة 2،2 بالمائة -5،950د- وسط حجم تداول بقيمة 156 ألف دينار. وسجل السهم تحسنا في أدائه، منذ بداية سنة 2022، بنسبة 4،8 بالمائة

وفي المقابل تراجع سهم توننفاست بنسبة 4،5 بالمائة -8،740د- متبوعا بسهم بنك الوفاق الدولي، الذي تراجع بنسبة 3،4 بالمائة -6،600د- علما وأن سهم البنك الإسلامي استأثر بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 3،6 مليون دينار.