أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا يطالبون بتخصيص طائرة للخطوط التونسية من أجل اجلائهم إلى تونس

أفاد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، ان افراد الجالية التونسية باوكرانيا يطالبون بتخصيص طائرة تابعة للخطوط التونسية من أجل أجلائهم الى تونس خصوصا وأنهم في حالة قلق بعد تزايد المخاوف من اندلاع الحرب على الحدود الشرقية لاوكرانيا.

وذكر العلوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان عديد شركات الطيران العالمية ألغت رحلاتها الجوية وخفضت من عدد رحلاتها باوكرانيا ما أدى إلى عدم توفر التذاكر وحال دون تأمين عودة عديد التونسيين الراغبين في مغادرة اوكرانيا نحو تونس.

وأكد انه تلقى عديد الاتصالات من تونسيين مقيمين باوكرانيا عبروا له عن تشكياتهم من عدم التمكن من الحصول على تذاكر للطيران وانشغالهم من إلغاء عدة رحلات جوية كانت مبرمجة من طرف شركات الطيران العالمية.

ولفت الى ان حالة القلق والهلع زادت خصوصا بعد اعلان قرار روسيا الاعتراف باقليمي “دونيتسك ولوغانسك” كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا، مشيرا الى ان الاوساط السياسية والاعلامية باتت تتحدث عن ان الحرب أصبحت امرا واقعا بعد هذا الإعلان.

وحسب رئيس الجمعية، فان التونسيين المقيمين هناك جميعهم بخير لكنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق في ظل تزايد احتمالية اندلاع الحرب.

ولم يقدم رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا اية توضيحات اضافية عن امكانية تواجد عدد من أبناء الجالية قرب الأقاليم الشرقية لاوكرانيا المتاخمة للحدود مع روسيا.

ورغم حالة القلق حول تطورات الوضع، الا ان رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا عبر عن تطلعه في ان تحمل الساعات القليلة القادمة بوادر انفراج للأزمة المحتدمة على الحدود الأوكرانية الروسية.

وكان رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا قد صرح لوكالة تونس افريقيا سابقا، ان عدد افراد الجالية التونسية باوكرانيا يناهز 1500 تونسيا من بينهم حوالي 500 طالب، مؤكدا مطالبة عدد هام من هؤلاء المواطنين باجلائهم الى تونس خصوصا الطلبة الذين يواصل معظمهم الدراسة عن بعد.

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حثت في بلاغ صادر يوم الأحد الماضي، أفراد الجالية المقيمين بأوكرانيا وبصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على “مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم”، وذلك بسبب تصاعد الأزمة مع روسيا واحتمال نشوب حرب بين البلدين.

ودعت وزارة الخارجية التونسية أفراد الجالية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفرصوفيا لتحيين معطياتهم الشخصية والقنصلية، وذلك تحسبا لأية تطورات محتملة.

كما دعت أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنيّة إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة”، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وأفادت بأنه يمكنهم القيام بتسجيل أسمائهم لدى كل من رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، ورئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا سفيان الماطوسي، وإبلاغ سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا حتى يتسنى التنسيق مع الجهات التونسية المختصة لتخصيص رحلة جوية للمغادرة إن اقتضت الضرورة ذلك.