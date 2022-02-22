رئيسة الحكومة تجدد تأكيدها على الدور الفاعل لاتحاد الشغل في حلحلة الأوضاع الاجتماعية

جددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال لقائها صباح اليوم الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تأكيدها على “الدور الفاعل للمنظمة الشغيلة في حلحلة الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم للانطلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون”.

وهنأت رئيسة الحكومة الأمين العام بإعادة انتخابه على رأس المنظمة الشغيلة، مثمنة وجود امرأتين في المكتب التنفيذي الجديد وداعية الى ضرورة تعزيز وجود المرأة في مختلف المناصب القيادية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

من جهته أكد الأمين العام لاتحاد الشغل أن الاتحاد سيعمل بعد انتهاء أشغال المؤتمر، على دراسة كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مفيدا أن الاتحاد منفتح على كل الإصلاحات خاصة ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل التأخير، وأن الإصلاح يجب ان يكون بالعدل والانصاف بين مختلف فئات المجتمع.

وقال الطبوبي في تصريح صحفي عقب اللقاء إن “بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي والى إرادة صادقة وحقيقية تضع في حسابها مصلحة الشعب التونسي”، معتبرا أنه لا خوف على تونس وأن المستقبل سيكون أفضل، وفق ذات البلاغ.

وكانت رئيسة الحكومة أكدت في رسالة تهنئة للأمين العام لاتحاد الشغل بمناسبة إعادة انتخابه على رأس المنظمة الشغيلة، نشرها اتحاد الشغل اليوم الثلاثاء على صفحته على “فيسبوك”، ان رئاسة الحكومة تعول على تفهم الاتحاد لما تمر به تونس من ظروف استثنائية دقيقة لمعاضدة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة سويا وإيجاد الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من هذه المرحلة.

وتجدر الإشارة إلى ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أعلن مساء أمس الاثنين في حوار تلفزي على الوطنية الأولى عن توجه الاتحاد لعقد أول اجتماع لمكتبه التنفيذي الجديد، الخميس المقبل، للنظر في الخطوط العريضة التي سيعمل عليها مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في الفترة المقبلة، معبرا عن تفهم الاتحاد لما وصفها ب”المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد” عقب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021.