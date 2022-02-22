عاجل: وزارة التجارة تحسمها بخصوص الزيادة في أسعار الخبز..

اكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها أنه خلافا لما يتم تداوله لا وجود لأية زيادة أو نية للزيادة في أسعار خبز الاستهلاك العائلي الذي يتواصل توزيعه بنفس النسق في كامل مناطق الجمهورية بكميات تفوق 8 مليون خبزة يوميا وتغطي حاجيات الاستهلاك، وذلك باعتماد نفس الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ:

*230 مليم للخبز الكبير (وزن 400 غ)،

*190 مليم للخبز باقات (وزن 220غ).

وتوضح الوزارة أنه تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2022 مع ممثلي المخابز غير المصنفة التابعة للمجمع المهني للمخابز العصرية كونكت تم التأكيد على:

*ضمان انتظامية تزويد هذا القطاع بمادتي الفرينة ps-7 والسميد المدعمين،

*تشريك كل الأطراف المعنية في دراسة مختلف الإصلاحات الخاصة بمنظومة الدعم طبقا للبرنامج الذي سيتم إقراره.