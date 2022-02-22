غرفة التجارة والصناعة لصفاقس: نجاح ممیز للمشاركة التونسیة في ملتقى ومعرض لیبیا الدولي الرابع عشر للرعایة الصحیة

شهدت مدينة طرابلس يوم الأحد 13 فيفري 2022 حدثا استثنائيا مميزا وهو انطلاق ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية، الذي يعتبر من أكبر التظاهرات السنوية في قطاع الصحة في شمال أفريقيا، بمشاركة 200 شركة عارضة.

ولقد سجلت الغرفة نجاحا مميزا للمشاركة التونسية في هذه التظاهرة، حيث ضم الجناح التونسي خمسة عشرة مؤسسة عاملة في قطاع الصحة والمستلزمات والخدمات الطبية. ولقد كانت هذه المشاركة فرصة مميزة لتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وللمساهمة في تمركز الكفاءات والقدرات التونسية البارزة في قطاع الصحة في السوق الليبية وكذلك العالمية.

وتدعيما للعلاقات الوطيدة التي تجمع غرفة صفاقس بنظرائها في ليبيا، قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة لطرابلس بتنظيم لقاءات أعمال وشراكة للعاملين في مجال الأدوية والمعدات الطبية والرعاية الصحية الليبيين، مع نظرائهم من وفد غرفة التجارة والصناعة لصفاقس.

كما مثل الملتقى العلمي فرصة ثمينة لجل المشاركين التونسيين للعمل الجماعي للوصول لتنفيذ أفضل البرامج في مجال الرعاية الصحية في ليبيا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق بيئة تجمع المؤسسات وأصحاب القرار لإقامة الشراكات والاتفاقيات والاستفادة من أخر التقنيات المتعلقة بالطب في العالم.